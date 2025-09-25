Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 19:34
24.345 -0,65%
Dow Jones 19:34
45.930 -0,41%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

New York: scambi negativi per Amgen

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Amgen
Pressione sulla società farmaceutica, che tratta con una perdita del 2,16%.
Condividi
```