New York: violenta contrazione per CarMax

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il rivenditore statunitense di auto usate
, che esibisce una perdita secca del 21,95% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di CarMax
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di CarMax
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 43,52 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 45,97. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 42,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)