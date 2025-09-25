Milano 17:22
New York: violenta contrazione per CarMax

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il rivenditore statunitense di auto usate, che esibisce una perdita secca del 21,95% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di CarMax è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di CarMax mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 43,52 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 45,97. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 42,52.

