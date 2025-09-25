Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 19:34
24.345 -0,65%
Dow Jones 19:34
45.930 -0,41%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

Oro: 3.740,27 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 3.740,27 dollari alle 19:30
L'Oro vale 3.740,27 dollari l'oncia (+0,11%) alle 19:30.
Condividi
```