Milano
12:23
42.363
-0,14%
Nasdaq
24-set
24.504
0,00%
Dow Jones
24-set
46.121
-0,37%
Londra
12:23
9.232
-0,20%
Francoforte
12:23
23.525
-0,60%
Giovedì 25 Settembre 2025, ore 12.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: brillante l'andamento di Dassault Systemes
Parigi: brillante l'andamento di Dassault Systemes
Migliori e peggiori
,
In breve
25 settembre 2025 - 09.50
Avanza la
società di software francese
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: risultato positivo per Dassault Systemes
Parigi: scambi in positivo per Dassault Systemes
Parigi: balza in avanti Dassault Systemes
Parigi: scambi al rialzo per Dassault Systemes
Titoli e Indici
Dassault Systemes
+1,26%
Altre notizie
Parigi: andamento rialzista per Dassault Systemes
Parigi: brillante l'andamento di EssilorLuxottica
Parigi: brillante l'andamento di Societe Generale
Parigi: brillante l'andamento di Schneider Electric
Parigi: brillante l'andamento di Saint Gobain
Parigi: brillante l'andamento di Kering
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto