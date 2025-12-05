Milano
10:48
43.606
+0,20%
Nasdaq
4-dic
25.582
0,00%
Dow Jones
4-dic
47.851
-0,07%
Londra
10:48
9.731
+0,21%
Francoforte
10:48
23.998
+0,48%
Venerdì 5 Dicembre 2025, ore 11.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: brillante l'andamento di Edenred
Parigi: brillante l'andamento di Edenred
Migliori e peggiori
,
In breve
05 dicembre 2025 - 09.50
Seduta vivace oggi per l'
inventore del buono pasto ticket restaurant
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,23%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: positiva la giornata per Edenred
Parigi: risultato positivo per Edenred
Parigi: rosso per Edenred
Parigi: giornata depressa per Edenred
Titoli e Indici
Edenred
+2,23%
Altre notizie
Parigi: giornata depressa per Edenred
Parigi: risultato positivo per Edenred
Parigi: vendite diffuse su Edenred
Parigi: nuovo spunto rialzista per Edenred
Parigi: calo per Edenred
Parigi: calo per Edenred
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto