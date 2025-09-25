Milano 14:58
Parigi: performance negativa per Saint Gobain
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di materiali edili, che tratta con una perdita del 2,28%.

La tendenza ad una settimana di Saint Gobain è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società attiva nell'edilizia, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 89,57 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 91,23 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 88,99.

