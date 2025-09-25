Milano 14:58
42.186 -0,56%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 14:58
9.207 -0,47%
Francoforte 14:58
23.423 -1,03%

Parigi: rosso per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che sta segnando un calo dell'1,81%.

Lo scenario su base settimanale di Eurofins Scientific rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 60,41 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 61,43. Il peggioramento di Eurofins Scientific è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 60,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
