Parigi: rosso per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale
, che sta segnando un calo dell'1,81%.
Lo scenario su base settimanale di Eurofins Scientific
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 60,41 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 61,43. Il peggioramento di Eurofins Scientific
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 60,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)