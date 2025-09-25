Milano 14:59
42.182 -0,57%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 14:59
9.207 -0,47%
Francoforte 14:58
23.423 -1,03%

Piazza Affari: giornata depressa per Buzzi

Migliori e peggiori, In breve
Pressione sulla società attiva nel settore del cemento, che tratta con una perdita del 3,75%.
