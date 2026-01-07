Piazza Affari: scambi al rialzo per Buzzi

società attiva nel settore del cemento

Buzzi

FTSE MIB

Buzzi

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,31%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 53,67 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 52,42. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 54,92.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)