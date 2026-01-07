Piazza Affari: scambi al rialzo per Buzzi

(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nel settore del cemento
, che lievita del 2,31%.
Il movimento di Buzzi
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Le implicazioni di breve periodo di Buzzi
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 53,67 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 52,42. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 54,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)