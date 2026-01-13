Piazza Affari: si concentrano le vendite su Buzzi

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nel settore del cemento
, che mostra un decremento del 2,11%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Buzzi
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di Buzzi
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 54,17 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 52,87. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 55,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)