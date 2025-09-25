Milano 14:59
42.182 -0,57%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 14:59
9.207 -0,47%
Francoforte 14:59
23.428 -1,01%

Piazza Affari: in calo il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in calo il comparto immobiliare italiano
Si muove in retromarcia l'indice delle società immobiliari in Italia, che scivola a 8.502,44 punti.
Condividi
```