Milano 11:16
42.340 +0,23%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:16
9.255 +0,45%
Francoforte 11:16
23.618 +0,35%

Amsterdam: andamento sostenuto per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: andamento sostenuto per ArcelorMittal
Rialzo marcato per il produttore di acciaio, che tratta in utile del 2,77% sui valori precedenti.
Condividi
```