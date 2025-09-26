Milano 13:18
Auto1, quotazioni in calo a Francoforte

Auto1, quotazioni in calo a Francoforte
(Teleborsa) - Pressione su Auto1, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,50%.

La tendenza ad una settimana di Auto1 è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Auto1 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,62 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 30,22.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
