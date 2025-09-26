Auto1, quotazioni in calo a Francoforte

(Teleborsa) - Pressione su Auto1
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,50%.
La tendenza ad una settimana di Auto1
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Auto1
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,62 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 30,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)