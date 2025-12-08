Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:40
25.588 -0,41%
Dow Jones 18:40
47.720 -0,49%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Francoforte: su di giri Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: su di giri Auto1
Prepotente rialzo per Auto1, che mostra una salita bruciante del 4,86% sui valori precedenti.
Condividi
```