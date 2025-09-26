Milano 13:19
42.435 +0,46%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:19
9.249 +0,38%
Francoforte 13:18
23.601 +0,28%

Borsa: Milano avanza dello 0,42% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 42.420,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,42% alle 13:00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,42%, con 42.420,01 punti alle 13:00.
Condividi
```