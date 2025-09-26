Milano 17:35
42.646 +0,96%
Nasdaq 18:57
24.450 +0,21%
Dow Jones 18:57
46.260 +0,68%
Londra 17:35
9.285 +0,77%
Francoforte 17:35
23.739 +0,87%

Borsa: Seduta rialzista per Francoforte, in guadagno dello 0,87%

Il DAX termina le contrattazioni a 23.739,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per Francoforte, in guadagno dello 0,87%
Francoforte amplia la performance positiva dello 0,87% e chiude a 23.739,47 punti.
Condividi
```