Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 17:42
25.654 +0,28%
Dow Jones 17:42
47.898 +0,10%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

Borsa: Frazionale rialzo per Francoforte che porta a casa un mediocre +0,61%

Il DAX chiude la seduta a 24.028,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Francoforte che porta a casa un mediocre +0,61%
Francoforte riporta un guadagno dello 0,61%, terminando a 24.028,14 punti.
Condividi
```