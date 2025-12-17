Milano
17:35
44.099
+0,25%
Nasdaq
19:05
24.820
-1,24%
Dow Jones
19:05
48.039
-0,16%
Londra
17:35
9.774
+0,92%
Francoforte
17:35
23.961
-0,48%
Mercoledì 17 Dicembre 2025, ore 19.21
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,48%
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,48%
Il DAX chiude a 23.960,59 punti
In breve
,
Finanza
17 dicembre 2025 - 17.43
Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,48% e archivia la seduta a 23.960,59 punti.
Titoli e Indici
Germany DAX
-0,48%
