Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:05
24.820 -1,24%
Dow Jones 19:05
48.039 -0,16%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,48%

Il DAX chiude a 23.960,59 punti

Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,48% e archivia la seduta a 23.960,59 punti.
