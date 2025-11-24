Milano 13:30
42.293 -0,86%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:30
9.561 +0,22%
Francoforte 13:30
23.224 +0,57%

Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,82%)

Il DAX inizia gli scambi a 23.280,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,82%)
Spunto rialzista per l'indice della Borsa di Francoforte, in allungo dello 0,82%, dopo aver esordito a 23.280,32.
Condividi
```