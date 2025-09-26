Campari, concluso il programma di buyback

Campari

Azienda attiva nel settore beverage

(Teleborsa) -ha comunicato di averdestinato ai piani incentivazione a lungo termine basati su strumenti finanziari, avviato il 30 ottobre 2024 e conclusosi il 25 settembre 2025.Durante il programma, la Società ha acquistato 7.033.285 azioni a un prezzo medio di 5,6325 euro per azione, per un controvalore totale di 39.615.012,19 euro.Il programma prevedeva un massimo di 8.000.000 di azioni per un importo fino a 40.000.000,00 di euro, nel periodo dal 30 ottobre 2024 al 12 novembre 2025, eseguito tramite l'intermediario UBS Europe SE.Ad oggi, 26 settembre, Campari detiene complessivamente 32.614.480 azioni proprie, equivalenti al 2,65% del capitale sociale ordinario.A Piazza Affari, oggi, composto ribasso per l', in flessione dell'1,64% sui valori precedenti.