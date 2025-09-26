Milano 17:35
Campari, concluso il programma di buyback
(Teleborsa) - Campari ha comunicato di aver completato il programma di acquisto di azioni proprie destinato ai piani incentivazione a lungo termine basati su strumenti finanziari, avviato il 30 ottobre 2024 e conclusosi il 25 settembre 2025.

Durante il programma, la Società ha acquistato 7.033.285 azioni a un prezzo medio di 5,6325 euro per azione, per un controvalore totale di 39.615.012,19 euro.

Il programma prevedeva un massimo di 8.000.000 di azioni per un importo fino a 40.000.000,00 di euro, nel periodo dal 30 ottobre 2024 al 12 novembre 2025, eseguito tramite l'intermediario UBS Europe SE.

Ad oggi, 26 settembre, Campari detiene complessivamente 32.614.480 azioni proprie, equivalenti al 2,65% del capitale sociale ordinario.

A Piazza Affari, oggi, composto ribasso per l'Azienda attiva nel settore beverage, in flessione dell'1,64% sui valori precedenti.


