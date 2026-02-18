Eni, riepilogo sul buyback

Eni

Società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra il 9 e il 13 febbraio 2026, complessivamente(pari allo 0,07% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 18,0112 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 117.593.461 azioni proprie (pari al 3,74% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.778.325.856,82 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 204.421.475 azioni proprie pari al 6,50% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese, laestende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 18,37 euro.