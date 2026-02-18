Eni, riepilogo sul buyback

(Teleborsa) - Eni
ha comunicato di aver acquistato
, nell'ambito del programma di buyback, tra il 9 e il 13 febbraio 2026, complessivamente 2.220.844 azioni proprie
(pari allo 0,07% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 18,0112 euro per azione, per un controvalore
pari a 39.999.986,22 euro
.
A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 117.593.461 azioni proprie (pari al 3,74% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.778.325.856,82 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 204.421.475 azioni proprie pari al 6,50% del capitale sociale.
Intanto, sul listino milanese, la Società del Cane a sei zampe
estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 18,37 euro.