Ex Ilva, sindacati al ministero: "Prima il piano, poi la cigs"
(Teleborsa) - Dopo la conferma del ministero del Lavoro dell'incontro del 29 settembre sulla cassa integrazione straordinaria per l'ex Ilva, nonostante la richiesta di rinvio, Fim, Fiom e Uilm hanno inviato una nota alla Direzione generale rapporti di lavoro e relazioni industriali ribadendo le loro posizioni.

Le sigle ricordano che la procedura di modifica dell'attuale cigs, sottoscritta lo scorso marzo e in scadenza a febbraio 2026, "ha visto complessivamente ben 8 rinvii da parte del Ministero e due modifiche della stessa per parte aziendale". Alla luce di ciò, i sindacati ritengono necessario che il confronto non si limiti all'ammortizzatore ma sia sostenuto da un piano di prospettiva.

"La convocazione da voi oggi confermata e prevista per il prossimo 29 settembre – scrivono i responsabili Siderurgia di Fim, Fiom e Uilm Valerio D'Alò, Loris Scarpa e Guglielmo Gambardella – vista la particolarità ed unicità della vertenza e stando a quanto comunicatoci dal capo di gabinetto del ministero circa la possibilità di utilizzare un tempo maggiore, ribadiamo la necessità di una discussione basata su un piano industriale a lungo termine o, per lo meno, di conoscere quale direzione Governo e Direzione Commissariale intenderanno intraprendere a seguito della chiusura del bando e dell'assegnazione degli asset industriali".

Fim, Fiom e Uilm giudicano quindi "utile e indispensabile riprendere il confronto a seguito della convocazione a Palazzo Chigi richiesta dai nostri segretari Generali". La richiesta di un tavolo politico a Palazzo Chigi era già stata avanzata nei giorni scorsi come passaggio ritenuto fondamentale prima di discutere la nuova Cigs.
