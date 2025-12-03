Ex Ilva, Urso: futuro non è amministrazione straordinaria

(Teleborsa) - Il futuro dell'ex Ilva "non può essere l'amministrazione straordinaria ma la realizzazione dell'obiettivo per il quale l'amministrazione è stata disposta d
opo il fallimento di Arcelormital, ossia la cessione del compendio aziendale a un soggetto che possa rilanciarlo, grazie anche all'Aia che abbiamo ottenuto e al piano di decarbonizzazione che abbiamo avviato". Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso nel corso del question time. "Per quanto riguarda l'intervento dello Stato
, ho già detto in altre occasioni che, ove richiesto dagli operatori che stanno partecipando alla gara internazionale, ove necessario, il governo è pronto a valutare l'intervento di un soggetto pubblico a supporto del piano industriale nel pieno rispetto della normativa europea e secondo le procedure di gara, per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti e il processo di decarbonizzazione""Il piano industriale
rimane lo stesso alla base della procedura di gara rimane quello iniziale e non è cambiato. Recepisce il vincolo alla decarbonizzazione previsto dal bando, da conseguire nei tempi più brevi possibili. La gara internazionale è in atto, i negoziati sono difficili perché l'obiettivo è sfidante". "A Genova nessuna chiusura,
nessuna unità aggiuntiva in cassa integrazione con la prospettiva del rilancio produttivo appena saranno realizzati interventi di manutenzione e di revamping in corso dei due altoforni che restano a nostra disposizione".