Sei mesi di respiro per Eurallumina: garantiti fondi e continuità produttiva

(Teleborsa) - I lavoratori di Eurallumina
ottengono altri sei mesi di tempo e 9,6 milioni di euro
per coprire la prima metà del prossimo anno. Le quote della proprietà russa di Rusal
restano congelate a causa delle sanzioni legate all’aggressione di Mosca all’Ucraina
, ma il Comitato di sicurezza finanziaria ha comunque autorizzato la continuità produttiva dello stabilimento sardo.
L’annuncio è stato dato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso
, e dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone,
all’apertura del tavolo sulla vertenza a Roma. Il Demanio ha già presentato al ministero dell’Economia la richiesta di copertura finanziaria, e il Tesoro si è mostrato favorevole a inserirla nella legge di bilancio. Una soluzione che arriva a poche settimane dalla scadenza del 31 dicembre, quando l’azienda aveva annunciato il rischio di chiusura per mancanza di fondi
. I sindacati valutano positivamente l’impegno del Governo nel garantire continuità occupazionale e tutela ambientale per i prossimi sei mesi.
Allo stesso tempo, Cgil, Cisl, Uil e le categorie Filctem, Femca e Uiltec della Sardegna
sottolineano la necessità di risolvere definitivamente il nodo dello scongelamento delle azioni di Rusal, condizione che ritengono indispensabile per riavviare la produzione e far decollare il piano di investimenti da 400 milioni di euro previsto dall’azienda.
Urso ha definito il risultato "tutt’altro che scontato" e "un passo significativo verso una soluzione strutturale". Calderone ha parlato di un "risultato importante
", ricordando la sua visita del 28 novembre agli operai in protesta, rimasti per 13 giorni in presidio a 40 metri di altezza su un silo. "La mia presenza a Portovesme non è stata simbolica: il ministero del Lavoro resta accanto ai lavoratori e ai territori", ha dichiarato.
Anche l’assessore regionale all’Industria, Emanuele Cani
, ha espresso soddisfazione, sottolineando come il Governo abbia riconosciuto il carattere strategico della produzione di Eurallumina per il Paese. Dopo l’incontro, sindacati e lavoratori hanno convocato un’assemblea generale per giovedì
, davanti ai cancelli dello stabilimento di Portovesme.