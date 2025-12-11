Sei mesi di respiro per Eurallumina: garantiti fondi e continuità produttiva

(Teleborsa) - I lavoratori diottengonoper coprire la prima metà del prossimo anno. Le quote della proprietà russa direstano, ma ilL’annuncio è stato dato dal, e dallaall’apertura del tavolo sulla vertenza a Roma. Il Demanio ha già presentato al ministero dell’Economia la richiesta di copertura finanziaria, e il Tesoro si è mostrato favorevole a inserirla nella legge di bilancio. Una soluzione che arriva a poche settimane dalla scadenza del 31 dicembre, quando l’azienda. I sindacati valutano positivamente l’impegno del Governo nel garantire continuità occupazionale e tutela ambientale per i prossimi sei mesi.Allo stesso tempo,sottolineano la necessità di risolvere definitivamente il nodo dello scongelamento delle azioni di Rusal, condizione che ritengonoUrso ha definito il risultato "tutt’altro che scontato" e "un passo significativo verso una soluzione strutturale". Calderone ha parlato di un "", ricordando la sua visita del 28 novembre agli operai in protesta, rimasti per 13 giorni in presidio a 40 metri di altezza su un silo. "La mia presenza a Portovesme non è stata simbolica: ilAnche l’, ha espresso soddisfazione, sottolineando come il Governo abbia riconosciuto il carattere strategico della produzione di Eurallumina per il Paese. Dopo l’incontro, sindacati e lavoratori hanno convocato, davanti ai cancelli dello stabilimento di Portovesme.