Francoforte: andamento rialzista per Talanx

(Teleborsa) - Balza in avanti Talanx, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Talanx evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Talanx rispetto all'indice.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Talanx, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 112,2 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 113,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 111,2.

