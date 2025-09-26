Francoforte: andamento rialzista per Talanx

(Teleborsa) - Balza in avanti Talanx
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Talanx
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Talanx
rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Talanx
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 112,2 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 113,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 111,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)