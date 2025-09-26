Francoforte: brillante l'andamento di ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Avanza il produttore di acciaio
, che guadagna bene, con una variazione del 2,76%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che ThyssenKrupp
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,04%, rispetto a -1,27% del Germany MDAX
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società tedesca specializzata nell'acciaio
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ThyssenKrupp
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 11,82 Euro. Primo supporto a 11,55. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 11,38.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)