Milano 11:17
42.338 +0,23%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:17
9.256 +0,45%
Francoforte 11:17
23.621 +0,37%

Francoforte: brillante l'andamento di ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Avanza il produttore di acciaio, che guadagna bene, con una variazione del 2,76%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che ThyssenKrupp mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,04%, rispetto a -1,27% del Germany MDAX).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società tedesca specializzata nell'acciaio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ThyssenKrupp evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 11,82 Euro. Primo supporto a 11,55. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 11,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```