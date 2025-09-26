Milano 13:21
Londra: andamento rialzista per Hikma Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari, in guadagno del 2,32% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hikma Pharmaceuticals, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Hikma Pharmaceuticals evidenzia un declino dei corsi verso area 15,96 sterline con prima area di resistenza vista a 16,47. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 15,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
