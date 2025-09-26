Londra: andamento rialzista per Hikma Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari
, in guadagno del 2,32% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hikma Pharmaceuticals
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Hikma Pharmaceuticals
evidenzia un declino dei corsi verso area 15,96 sterline con prima area di resistenza vista a 16,47. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 15,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)