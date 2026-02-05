Londra: giornata negativa in Borsa per Hikma Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari
, che esibisce una perdita secca del 4,96% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Hikma Pharmaceuticals
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Hikma Pharmaceuticals
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,82 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,28. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,36.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)