New York: acquisti a mani basse su Dow

azienda che produce plastiche elaborate e di base

S&P-500

Dow

indice del basket statunitense

Dow

(Teleborsa) - Effervescente l', che scambia con una performance decisamente positiva del 4,12%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22,57 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23,43. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22,03.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)