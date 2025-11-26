Milano 10:00
42.742 +0,10%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 10:00
9.629 +0,20%
Francoforte 10:00
23.517 +0,22%

Francoforte: acquisti a mani basse su Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: acquisti a mani basse su Evotec
Ottima performance per Evotec, che scambia in rialzo del 4,50%.
Condividi
```