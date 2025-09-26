New York: in calo Marvell Technology

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, che sta segnando un calo del 2,28%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Marvell Technology
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,33%, rispetto a -0,4% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
La tendenza di breve di Marvell Technology
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 83,29 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 81,08. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 85,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)