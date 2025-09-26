Milano 17:09
42.626 +0,91%
Nasdaq 17:09
24.356 -0,17%
Dow Jones 17:09
46.106 +0,34%
Londra 17:09
9.277 +0,69%
Francoforte 17:09
23.710 +0,74%

New York: luce verde per Paccar

Ottima performance per il produttore di trattori, che scambia in rialzo del 4,67%.
