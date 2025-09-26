Milano 17:09
New York: rally per Paccar

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di trattori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,67%.

L'andamento di Paccar nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario di Paccar si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 98,92 USD. Prima resistenza a 101,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 97,81.

