Milano
17:09
42.626
+0,91%
Nasdaq
17:09
24.356
-0,17%
Dow Jones
17:09
46.106
+0,34%
Londra
17:09
9.277
+0,69%
Francoforte
17:09
23.710
+0,74%
Venerdì 26 Settembre 2025, ore 17.26
New York: rosso per Costco Wholesale
Migliori e peggiori
,
In breve
26 settembre 2025 - 16.10
Composto ribasso per il
gestore di una serie di catene di ipermercati
, in flessione del 2,57% sui valori precedenti.
Costco Wholesale
-2,09%
