New York: si muove a passi da gigante Boeing

New York: si muove a passi da gigante Boeing
(Teleborsa) - Protagonista il colosso dell'aereonautica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,03%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Boeing mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3%, rispetto a +0,06% dell'indice americano).


Il quadro tecnico del gigante aerospaziale statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 219,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 224. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 217,2.

