New York: si muove a passi da gigante Boeing

(Teleborsa) - Protagonista il colosso dell'aereonautica
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,03%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Boeing
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3%, rispetto a +0,06% dell'indice americano
).
Il quadro tecnico del gigante aerospaziale statunitense
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 219,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 224. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 217,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)