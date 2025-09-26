Milano 11:20
Parigi: positiva la giornata per Credit Agricole

(Teleborsa) - Bene la banca francese, con un rialzo del 2,12%.

Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Credit Agricole rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dall'Istituto di credito francese restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 16,93 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 16,66. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 16,5, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

