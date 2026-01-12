Banca Mediolanum, emesso bond da 500 milioni di euro. Richiesta quattro volte l'offerta

Banca Mediolanum

UniCredit

(Teleborsa) -ha completato con successo l'emissione di un(gennaio 2031, richiamabile a partire da gennaio 2030) per un ammontare complessivo di. L'emissione, dedicata esclusivamente ad investitori istituzionali, è stata portata avanti ai sensi del programma Euro Medium-Term Note da 1 miliardo datato ottobre 2025.L'operazione ha riscosso un grande interesse da parte del mercato con una, si legge in una nota. Il Senior Preferred Bond è stato prezzato 70 punti base sopra il tasso mid swap di riferimento con una cedola di 3,125%. La domanda da parte degli investitori è stata molto sostenuta, con ordini che nel corso del collocamento hanno superato i 2,1 miliardi di euro, consentendo così di prezzare 30 punti base sotto il livello indicato in apertura del book questa mattina.Al collocamento hanno partecipato i principali investitori istituzionali del panorama europeo, con la distribuzione del bond avvenutaha agito in qualità di. I Joint Bookrunner sull'operazione sono stati, Mediobanca,