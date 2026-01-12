Milano 16:18
Banca Mediolanum, emesso bond da 500 milioni di euro. Richiesta quattro volte l'offerta

Banche, Finanza
(Teleborsa) - Banca Mediolanum ha completato con successo l'emissione di un Senior Preferred Bond con scadenza a 5 anni (gennaio 2031, richiamabile a partire da gennaio 2030) per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro. L'emissione, dedicata esclusivamente ad investitori istituzionali, è stata portata avanti ai sensi del programma Euro Medium-Term Note da 1 miliardo datato ottobre 2025.

L'operazione ha riscosso un grande interesse da parte del mercato con una richiesta di oltre quattro volte l'offerta, si legge in una nota. Il Senior Preferred Bond è stato prezzato 70 punti base sopra il tasso mid swap di riferimento con una cedola di 3,125%. La domanda da parte degli investitori è stata molto sostenuta, con ordini che nel corso del collocamento hanno superato i 2,1 miliardi di euro, consentendo così di prezzare 30 punti base sotto il livello indicato in apertura del book questa mattina.

Al collocamento hanno partecipato i principali investitori istituzionali del panorama europeo, con la distribuzione del bond avvenuta per il 55% al di fuori dell'Italia.

Mediobanca ha agito in qualità di Global Coordinator. I Joint Bookrunner sull'operazione sono stati Crédit Agricole, Mediobanca, Santander e UniCredit.
