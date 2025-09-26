Milano 13:23
42.442 +0,47%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:23
9.250 +0,39%
Francoforte 13:23
23.607 +0,30%

Parigi: rosso per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Pressione sul colosso degli alcolici, che tratta con una perdita del 2,11%.

L'andamento di Pernod Ricard nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico del produttore di vini e alcolici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 82,91 Euro con tetto rappresentato dall'area 84,91. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 82,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
