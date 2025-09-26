Parigi: rosso per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Pressione sul colosso degli alcolici
, che tratta con una perdita del 2,11%.
L'andamento di Pernod Ricard
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico del produttore di vini e alcolici
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 82,91 Euro con tetto rappresentato dall'area 84,91. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 82,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)