Piazza Affari: andamento rialzista per Credem

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'Istituto di credito
, con una variazione percentuale del 2,54%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Credem
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di il Credito Emiliano
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 13,51 Euro con area di resistenza individuata a quota 13,79. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 13,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)