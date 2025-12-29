Milano 14:01
44.515 -0,21%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:01
9.871 +0,01%
Francoforte 14:01
24.317 -0,09%

Piazza Affari: andamento rialzista per Caltagirone SpA

Balza in avanti la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,00%.
