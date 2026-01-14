Milano 9:49
45.711 +0,41%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:49
10.168 +0,30%
25.420 0,00%

Piazza Affari: andamento rialzista per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: andamento rialzista per Avio
Avanza l'azienda aerospaziale italiana, che guadagna bene, con una variazione dell'1,85%.
Condividi
```