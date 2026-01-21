Milano 14:26
44.121 -1,33%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 14:26
10.113 -0,13%
Francoforte 14:26
24.366 -1,36%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Credem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Credem
Ribasso per l'Istituto di credito, che presenta una flessione del 3,25%.
Condividi
```