Milano 17:28
42.596 -0,12%
Nasdaq 17:28
24.644 +0,57%
Dow Jones 17:28
46.196 -0,11%
Londra 17:28
9.315 +0,32%
Francoforte 17:28
23.775 +0,15%

Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,90%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.623,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,90%
Ottima performance per Hong Kong (+1,9%), che archivia la giornata a 26.623,37 punti.
Condividi
```