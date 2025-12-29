Milano 13:54
44.490 -0,26%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 13:54
9.863 -0,08%
Francoforte 13:55
24.308 -0,13%

Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,26%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.886,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,26%
Hong Kong conclude in progresso dello 0,26%, archiviando la sessione a 25.886,75 punti.
Condividi
```