Milano 29-set
0 0,00%
Nasdaq 29-set
24.611 +0,44%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 29-set
9.300 +0,16%
Francoforte 29-set
23.745 +0,02%

Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,44%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 24.611,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,44%
L'indice tecnologico di Wall Street conclude in progresso dello 0,44% e termina la sessione a 24.611,35 punti.
Condividi
```