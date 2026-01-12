Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:12
25.810 +0,17%
Dow Jones 20:12
49.536 +0,06%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,22% alle 19:30

Il Nasdaq-100 passa di mano a 25.823,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,22% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA segna un modesto +0,22% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 25.823,32 punti.
Condividi
```