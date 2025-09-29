Milano 26-set
Borsa: Seduta rialzista per Hong Kong, in guadagno dell'1,35%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 26.480,42 punti

Hong Kong amplia la performance positiva dell'1,35% e chiude a 26.480,42 punti.
