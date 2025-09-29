Milano 26-set
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,02%

Nikkey a 44.892,52 punti

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,02%
Indice Nikkey -1,02% a quota 44.892,52 all'apertura pomeridiana.
