Cia-Agricoltori Italiani: ok alla direttiva Ue sul monitoraggio del suolo

(Teleborsa) - Cia-Agricoltori Italiani
commenta con favore l’adozione odierna da parte del Consiglio della direttiva sul monitoraggio del suolo
, che istituisce il primo atto legislativo Ue per la salvaguardia dei suoli
. Sono state accolte le proposte di Cia
, con la rimozione delle misure obbligatorie di gestione del suolo per i gestori terrieri
, inizialmente previste.
Il tema centrale per l’Organizzazione è l’articolo 12
, in cui vengono introdotti i primi principi di mitigazione del consumo di suolo. La normativa pone particolare attenzione sia all’impermeabilizzazione del suolo
— ossia il rivestimento con materiali come cemento o asfalto — sia alla rimozione dello strato superficiale durante attività edilizie.
Il Parlamento europeo procederà alla votazione finale della direttiva nelle prossime settimane
. Gli Stati membri avranno poi tre anni di tempo dall’entrata in vigore, per recepire le nuove norme nel diritto nazionale
, che non dovranno introdurre aggravi amministrativi ed economici per gli agricoltori. Un passo avanti, dunque, nella giusta direzione verso una futura legge nazionale sul consumo di suolo
.