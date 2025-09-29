"Digital detox" degli studenti, alla Luiss arriva app LockBox

(Teleborsa) - Una Generazione di nativi digitali quella delle studentesse e degli studenti universitari, costantemente interconnessi con il mondo dei social media che spesso rendo difficile concentrarsi in una giornata di studio o durante una lezione in aula: secondo alcune stime, passiamo in media più di sei ore al giorno davanti a uno schermo, equivalenti a 21 anni trascorsi al cellulare nell’arco di una vita. Ma non solo.E' in questo scenario, particolarmente delicato specie guardando al futuro,mo ateneo in Europa - ha deciso di adottare misure concrete per il benessere digitale, introducendo in tutte le sedi dell’Università l’applicazione LockBox, che punta ad incentivare laNata da un’idea dieolaureata Luiss, eicercatore presso il Digital Wellness Lab ad Harvard Medical School, LockBox è già disponibile in oltre cento punti nei Campus di Viale Romania, Viale Pola, Via Parenzo e nella Biblioteca di Santa Costanza.Il funzionamento dell’appbasta scaricarla sul proprio smartphone, accedere con le credenziali Luiss e scegliere quali applicazioni bloccare. Per terminare la propria sessione di “sarà sufficiente avvicinare lo smartphone a una delle box dislocate lungo i corridoi e fuori dalle aule dell’Università.Da considerare che il tempo trascorso lontano dal virtuale si traduce anche in un vantaggio concreto nella vita reale: per ogni minuto offlineome sconti nei bar e ristoranti, palestre e molto altro, grazie all’ampia rete di partner aderenti.Infine, LockBox apre alla competizione amichevole conclassifiche aggiornate in tempo reale. Si potranno, infatti, sfidare i propri amici e motivarsi a vicenda, confrontando i progressi e i minuti di concentrazione raggiunti, tanto nei gruppi predefiniti quanto in community dedicate.non è solo un’app, ma un modo diverso di vivere il proprio tempo. Il nostro obiettivo è quello di fornire alle persone la consapevolezza che il tempo che abbiamo a disposizione non è infinito e non va necessariamente regalato a piattaforme di social media per il doomscrolling. Con questo strumento, vogliamo aiutare studentesse e studenti a gestire il proprio tempo invece di farsi gestire dai social”, afferma“Con LockBox, lDisconnettersi con un semplice click non significa soltanto liberarsi dalle distrazioni, ma anche scegliere un uso consapevole della tecnologia che riduca consumi e impatto ambientale. Ma è con la socialità e la sana competizione che LockBox incide concretamente nella quotidianità di studentesse e studenti, rafforzando la coesione e l’inclusività della comunità Luiss”, dichiara, Advisor per la Diversità, l’Inclusione e la Sostenibilità dell’Ateneo intitolato a Guido Carli.